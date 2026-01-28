iSport.ua
Нико Уильямс может пропустить остаток сезона из-за травмы

Консервативное лечение не помогло. Операция - крайняя мера для вингера.
Сегодня, 12:05       Автор: Валентина Чорноштан
Нико Уильямс / Getty Images
Нико Уильямс / Getty Images

Вингер Атлетика Бильбао Нико Уильямс продолжает лечение травмы паха.

Сначала медицинский штаб команды предложил испанцу консервативное лечение, однако оно не дало результатов, и состояние вингера ухудшилось.

Клуб обеспокоен тем, что из-за проблем с пахом игрок далёк от своей лучшей формы, поэтому было принято решение провести операцию. После хирургического вмешательства восстановление в лучшем случае займет более двух месяцев.

Отмечается, что даже если операция не состоится, проблемы с пахом могут помешать 23-летнему футболисту доиграть этот сезон и принять участие в Чемпионате мира.

К слову, бывший нападающий Наполи может возобновить карьеру в Серии Б.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Атлетик Бильбао Нико Уильямс

