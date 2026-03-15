"Борьба была довольно экстремальной": Вильнев прокомментировал гонку Феррари
Скудерия упустила победу во внутренней борьбе.
Чемпион мира 1997 года Жак Вильнев считает, что Феррари испоритили себе гонку внутренней борьбой.
Напомним, что Гран-при Китая выиграл Андреа Кими Антонелли, а Феррари финишировали на третьей и четвертой строчках.
По мнению Вильнева, победа в Китае была упущена в результате борьбы Хэмилтона и Леклера.
Ну, я думаю, что третье место Хэмилтона – это справедливый результат. Он сумел победить своего напарника, так что да, все закончилось хорошо. Хотя борьба была довольно экстремальной, и она по факту уничтожила гонку Феррари. Ведь они ехали на второй и третьей позицию.
Решающий обгон произошел на жестком, позднем торможении, борьба была очень жесткой, и в ней оба пилота Феррари уничтожили свои шины. На этих двух кругах они проиграли Антонелли 5 секунд
