Шахтер - Кристал Пэлас: онлайн-трансляция матча 1/2 финала Лиги конференций 30.04.2026

На ISPORT.ua доступна онлайн-трансляция поединка украинской команды в полуфинале еврокубка.

В четверг, 30 апреля, Шахтер проведет свой первый номинально домашний матч полуфинала Лиги конференций.

За путевку в финал третьего по значимости еврокубка "горняки" в двухматчевом противостоянии поборются с фаворитом нынешнего розыгрыша турнира английским Кристал Пэлас.

Первый поединок будет сыгран на Городском стадионе имени Генрика Реймана в польском Кракове. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Трансляция матча будет доступна в этой новости 30 апреля и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 22:00 по Киеву. Онлайн-трансляция будет проходить бесплатно и любой желающий может присоединиться.

В Украине матч покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае поединок будет транслировать канал MEGOGO Футбол 1.

В нынешнем розыгрыше Лиги конференций Шахтер занял шестое место на общем этапе, набрав 13 очков в шести сыгранных матчах. "Горняки" напрямую вышли в 1/8 финала, где обыграли польский Лех (3:1, 1:2), а в четвертьфинале одолели нидерландский АЗ (3:0, 2:2).

Кристал Пэлас на этапе лиги финишировал на десятой позиции с десятью набранными баллами. "Орлы" принимали участие в стыковых матчах, где прошли Зриньски (1:1, 2:0). В 1/8 финала английская команда взяла верх над АЕК Ларнака (0:0, 2:1 д.в.), а в четвертьфинале обыграла Фиорентину (3:0, 1:2).

Ответный матч между Кристал Пэлас и Шахтером будет сыгран в Англии 7 мая.

