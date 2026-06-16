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Футбол

Бельгия и Египет разделили очки

Команды провели равный матч с закономерным итогом.
Сегодня, 00:05       Автор: Андрей Безуглый
Бельгия - Египет / Getty Images
Бельгия - Египет / Getty Images

В понедельник. 15 июня, Бельгия и Египет встречались в рамках группового этапа ЧМ-2026.

Египет довольно быстро смог выйти вперед. Уже на 19-й минуте Салах нашел отличным пасом Ашура, который легко прошил Куртуа.

И хотя в целом игра была равная, Египет был острее в своих атаках, хотя Бельгия чаще владела преимуществом.

После перерыва матч пошел бодрее, команды куда активней обменивались моментами, однако гол пришел, откуда не ждали. Хани неудачно срезал мяч в собственные ворота, позволив сопернику сравнять счет.

До конца матча у Бельгии было больше моментов забрать три очка, но матч по итогу завершился ничьей.

Статистика матча Бельгия - Египет 1-го тура группового этапа ЧМ-2026

Бельгия - Египет 1:1
Голы: Хани (автогол), 66 - Ашур, 19

Ожидаемые голы (xG): 1,32 - 1,07
Владение мячом: 54% - 46%
Удары: 15 - 14
Удары в створ: 3 - 3
Угловые: 2 - 7
Фолы: 15 - 15

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