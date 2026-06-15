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Футбол

Испания сенсационно потеряла очки с Кабо-Верде

Сказалось отсутствие высококлассного форварда.
Сегодня, 20:59       Автор: Андрей Безуглый
Испания - Кабо-Верде / Getty Images
Испания - Кабо-Верде / Getty Images

В понедельник, 15 июня сборные Испании и Кабо-Верде встречались в рамках группового этапа ЧМ-2026.

"Фурия роха" на правах фаворита сразу забрала мяч себе, но вот пройти плотную оборону соперника никак не удавалось.

Лишь в концовке тайма Ферран Торрес имел два опаснейших момента, но раз пробил в перекладину, а затем Возинья чудом спас свои ворота.

Второй тайм стал точной копией первого. Испания полностью доминировала на поле, но редкие моменты спасал Возинья, который парировал все удары по своим воротам. 

Как итог, очередной сенсационный результат 0:0.

Статистика матча Испания - Кабо-Верде 1-го тура группового этапа ЧМ-2026

Испания - Кабо-Верде 0:0

Ожидаемые голы (xG): 2,29 - 0,30
Владение мячом: 74% - 26%
Удары: 27 - 6
Удары в створ: 7 - 1
Угловые: 11 - 1
Фолы: 10 - 1

 

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