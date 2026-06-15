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Футбол

Клуб УПЛ официально сменил название и показал новый логотип

Металлист 1925 провел ребрендинг перед началом следующего сезона.
Сегодня, 13:48       Автор: Игорь Мищук
Металлист 1925 стал Харьковом / Металлист 1925
Металлист 1925 стал Харьковом / Металлист 1925

Харьковский Металлист 1925, как и ожидалось, провел полную смену своих атрибутов в летнее межсезонье.

Клуб сменил название на Харьков, а также презентовал новый логотип.

Пресс-служба клуба в социальных сетях опубликовала специальный видеоролик, посвященный ребрендингу.

Ранее также сообщалось, что Металлист 1925 сменит клубные цвета, а от прежних может остаться лишь оттенок, приближенный к желтому.

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Также отмечалось, что новый бренд не будет иметь никакого отношения к клубу Харьков, который играл в Высшей лиге с 2005 по 2009 год и был лишен официального статуса 16 лет назад.

Напомним, что этот сезон Металлист 1925 завершил на пятой позиции в турнирной таблице УПЛ. В Кубке Украины харьковская команда дошла до полуфинала, где уступила Чернигову.

Ранее сообщалось, что определились все участники УПЛ сезона-2026/27.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ харьков чемпионат Украины Металлист 1925 Украинская Премьер-лига

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Клуб УПЛ официально сменил название и показал новый логотип
Клуб УПЛ официально сменил название и показал новый логотип

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