Пренга ответил на обвинения в договорном характере боя с Джошуа

Албанец объяснил, почему оказался в нокауте после успешного начала.

Албанский супертяжеловес Кристиан Пренга отреагировал на домыслы, что он сдался в бою с Энтони Джошуа, в котором дважды отправил соперника в нокдаун, но уступил нокаутом во втором раунде.

Боксер опроверг обвинения ведущего talkSPORT Саймона Джордана о договорном характере поединка и объяснил, почему потерпел поражение.

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"Комментарии Саймона Джордана? Это абсолютная неправда. Все, кто даже допускает это, ведут себя безответственно. Мы с Эй Джеем честны, мы бы никогда не стали участвовать в такой глупости.

Я думал, что мне нужно сохранить энергию и перевести дыхание, поэтому я решил медленно начать второй раунд и восстановить силы. К сожалению, этого не произошло, и медленный темп позволил Джошуа забрать бой под свой контроль.

Также я понял, что нужно попытаться не болеть во время тренировочного лагеря, потому что после первого раунда ты чувствуешь, что потерял дни тренировок и работы над выносливостью", - приводит слова Пренги Independent.

Ранее менеджер Тайсона Фьюри оценил выступление Джошуа против Пренги.

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