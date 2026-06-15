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Футбол

Кабо-Верде установил рекорд чемпионатов мира

Сборная сфолила всего один раз.
Сегодня, 21:50       Автор: Андрей Безуглый
Возинья / Getty Images
Возинья / Getty Images

Сборная Кабо-Верде установила новый рекорд.

Напомним, накануне африканская сборная вничью сыграла с Испанией, немало удивив фанатов.

И при этом подопечные Бубишты сумели установить новый рекорд чемпионатов мира.

Кабо-Верде 17 раз смог отобрать мяч у игроков сборной Испании и при этом сфолить только один раз.

Это абсолютный рекорд мундиалей с момента сбора статистики (с 1966-го года).

Напомним, что расписание и результаты ЧМ-2026 доступны на нашем сайте.

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