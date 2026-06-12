Ризнык назван лучшим вратарем сезона УПЛ

Голкипер Шахтера Дмитрий Ризнык был признан лучшим вратарем сезона-2025/26 в украинской Премьер-лиге.

Как сообщает официальный сайт УПЛ, по итогам голосования среди клубов 27-летнего голкипера "горняков" в свои анкеты включили все 15 представителей высшего дивизиона (по правилам, Шахтер не мог голосовать за своих игроков), в том числе десять клубов поставили его на первое место.

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В сезоне-2025/26 Ризнык провел 24 матча в УПЛ, в которых 16 раз покидал поле без пропущенных мячей. Также в его активе 16 поединков в еврокубках, где Шахтер дошел до полуфинала Лиги конференций.

Второе место в голосовании занял голкипер Карпат Назар Домчак, а третья позиция досталась вратарю ЛНЗ Алексею Паламарчуку.

Напомним, что лучшим молодым игроком сезона УПЛ был признан нападающий Динамо Матвей Пономаренко.

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