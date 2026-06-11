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Футбол

Форвард Динамо признан лучшим молодым игроком сезона УПЛ

Победитель бомбардирской гонки Матвей Пономаренко почти единогласно выиграл голосование.
Сегодня, 19:30       Автор: Игорь Мищук
Матвей Пономаренко / ФК Динамо Киев
Матвей Пономаренко / ФК Динамо Киев

Украинская Премьер-лига огласила имя лучшего молодого футболиста в сезоне-2025/26.

Как сообщает официальный сайт УПЛ, по итогам голосования среди всех 16-ти клубов почти единогласно звания удостоился нападающий Динамо Матвей Пономаренко.

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20-летнего футболиста включили в свои анкеты все 15 клубов (по правилам, Динамо не имело права голосовать за своих представителей), а 14 из них поставили форварда "бело-синих" на первое место.

В прошлом сезоне Пономаренко стал лучшим бомбардиром УПЛ, забив 13 мячей в 15 матчах. Также на счету нападающего киевлян два гола в Кубке Украины, один гол в Лиге конференций, дебютный забитый мяч за национальную сборную Украины и восемь голов в первенстве U-19.

Второе место в этой номинации занял голкипер Карпат Назар Домчак, получивший две первых позиции в голосовании, а третьим стал лучший молодой футболист УПЛ прошлого сезона – защитник Динамо Тарас Михавко.

Напомним, на ISPORT доступен список лучших бомбардиров УПЛ сезона-2025/26.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ Динамо Киев чемпионат Украины Украинская Премьер-лига Матвей Пономаренко

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