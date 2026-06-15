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Футбол

Герой матча Испания - Кабо-Верде стал звездой соцсетей

Возинья заявил о себе миру в 40 лет.
Сегодня, 22:30       Автор: Андрей Безуглый
Возинья / Getty Images
Возинья / Getty Images

Голкипер Кабо-Верде Возинья стал настоящей звездой в социальных сетях.

Напомним, накануне африканская сборная вничью сыграла с Испанией, а 40-летний кипер стал главным героем и лучшим игроком.

На счету Возиньи семь сейвов и как следствие "сухие" ворота против "фурии роха".

40-летний вратарь Шавиша после матча стал звездой социальных сетей. До матча с Испанией на его Инстаграм было подписано 50 тысяч человек, а теперь уже полтора миллиона и число продолжает расти.

Карьеру кипера сложно назвать яркой. Он успел поиграть на родине, в Анголе, Молдове, Словении и сейчас выступает во второй лиге Португалии.

Напомним, что расписание и результаты ЧМ-2026 доступны на нашем сайте.

 

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