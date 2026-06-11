Шахтер сделал предложение по бразильскому нападающему

Шахтер рассматривает возможность подписания нападающего Сан-Пауло Райана Франсиско.

Как утверждает RTI Esporte, "горняки" уже сделали бразильскому клубу предложение по поводу 19-летнего футболиста в размере 17 миллионов евро.

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Отмечается, что Шахтер следит за прогрессом игрока с конца прошлого сезона и считает, что он обладает необходимыми качествами, чтобы стать одним из следующих бразильских открытий.

Проблемой может стать то, что бразильский форвард недавно продлил контракт с клубом до апреля 2028 года, а прописанная в договоре сумма отступных за него составляет 60 миллионов евро.

За первую команду Сан-Пауло Райан Франсиско провел 16 матчей, забив три гола. Также на счету нападающего 27 забитых мячей и три результативные передачи в 44 поединках в составе команды U-20.

Напомним, ранее Шахтер объявил о подписании защитника Александра Караваева из Динамо.

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