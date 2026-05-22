Шахтер подписал легионера, оформившего покер в ворота Динамо

Глейкер Мендоса присоединился к "горнякам".
Сегодня, 17:45       Автор: Андрей Безуглый
Глейкер Мендоса / shakhtar.com

Шахтер объявил о подписании Глейкера Мендосы.

24-летний венесуэлец громко заявил о себе, забив четыре гола в ворота киевского Динамо.

Мендоса получил от "горняков" контракт, рассчитаный на четыре года. Сумма сделки пока не раскрывалась.

Напомним, что ранее Мендоса представлял Кривбасс, за который провел 33 матча, отметившись 12 голами и 12 ассистами. Также является активным игроком сборной Венесуэлы.

Накануне, напомним, Шахтер в последнем туре уступил Колосу.

 

