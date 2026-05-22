iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Серия А назвала лучших футболистов сезона

Игроком сезона стал Федерико Димарко.
Сегодня, 18:25       Автор: Андрей Безуглый
Федерико Димарко / Getty Images
Федерико Димарко / Getty Images

В Серии А завершилось голосование за лучших игроков сезона.

Лучшим кипером был признан вратарь Ромы Миле Свилар, который провел 17 сухих матчей в 37-ми турах чемпионата.

Лучшим защитником признан игрок Кальяри Марко Палестра, лучшим хавбеком - Нико Пас из Комо, а лучшим нападающим стал Лаутаро Мартинес из Интера.

Титул лучшего молодого игрока сезона забрал вингер Ювентуса Кенан Йылдыз.

А лучшим игроком сезона признали защитника Интера Федерико Димарко, который записал на свой счет 6 голов и 16 результативных пасов, став лучшим ассистентом Серии А.

Ранее также сообщалось, что итальянский клуб провел ребрендинг.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Шахтер подписал легионера, оформившего покер в ворота Динамо Шахтер подписал легионера, оформившего покер в ворота Динамо
Итальянский клуб сменил логотип Итальянский клуб сменил логотип
Калинина вышла в финал турнира в Рабате Калинина вышла в финал турнира в Рабате
Калинина пробилась в финал турнира в Рабате Калинина пробилась в финал турнира в Рабате

Видео

Усик показал рекордный результат на взвешивании перед боем с Верховеном
Усик показал рекордный результат на взвешивании перед боем с Верховеном

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи Серии А и украинских лиг, финалы кубков Франции и Турции
просмотров
Свитолина стала трехкратной чемпионкой турнира WTA 1000 в Риме
просмотров
Лучшие бомбардиры за всю историю чемпионата Украины по футболу: Ярмоленко догнал Реброва и вплотную приблизился к лидеру
просмотров
УПЛ: Заря поделила очки с Полесьем, Кудривка обыграла ЛНЗ
просмотров

Последние новости

Европа18:25
Серия А назвала лучших футболистов сезона
Украина17:45
Шахтер подписал легионера, оформившего покер в ворота Динамо
Европа16:54
Итальянский клуб сменил логотип
Теннис16:36
Калинина вышла в финал турнира в Рабате
Теннис16:30
Калинина пробилась в финал турнира в Рабате
Бокс15:20
Усик - Верховен: онлайн-трансляция церемонии взвешивания
Бокс14:58
Усик показал рекордный результат на взвешивании перед боем с Верховеном
Европа14:22
Манчестер Юнайтед утвердил Каррика на посту главного тренера
Европа13:55
Гвардиола официально покинет Манчестер Сити после десяти лет в клубе
ЧМ-202613:29
Без Палмера, Магуайра, Фодена и Трента: Англия огласила заявку на ЧМ-2026
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK