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Автоспорт

Норрис довольно жестко ответил Расселлу

Пилот раскритиковал тех, кто жалуется на новые болиды.
Сегодня, 13:43       Автор: Андрей Безуглый
Ландо Норрис / Getty Images
Ландо Норрис / Getty Images

Чемпион мира Ландо Норрис прокомментировал жалобы пилотов.

В новом сезоне многие гонщики сильно критикуют болиды, заявляя, что им приходится менять свой стиль пилотажа.

В последнее время об этом чаще всего говорит Джордж Расселл, которому в итоге и досталось от Норриса.

Лично мне приходилось менять стиль пилотажа почти каждый год на протяжении карьеры. Могу представить, что для Джорджа такой подход и правда мог работать хоть 20 лет, но не для меня. Лично мне приходилось как-то адаптировать и менять свой стиль пилотажа почти каждый год.

В целом, чем больше опыта выступлений в Формуле-1 у тебя появляется – тем лучше ты подготовлен к трудностям. Но если ты не готов адаптироваться к новой машине – значит, твой уровень еще недостаточно высок. Ведь это наша работа, за нее нам платят миллионы. Мы должны управлять любой машиной, которую предоставляет нам команда – хороша она или плоха, трудно ей управлять или нет. Ты должен понимать, как выжимать из болида максимум

Ранее также сообщалось, что другой пилот Формулы-1 может выступить на ЧМ по велоспорту.

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