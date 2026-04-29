Лига конференций: превью 1/2 финала – Шахтер примет Кристал Пэлас

Лига конференций, как и другие еврокубки, выходит на финишную прямую, и нам остается увидеть всего пять поединков.

Приятно осознавать, что на такой стадии еврокубкового турнира продолжает борьбу и украинский клуб – донецкий Шахтер.

20:00 | Шахтер Д (6) – Кристал Пэлас (10)

Первый полуфинал Лиги конференций сведет между собой донецкий Шахтер и английский Кристал Пэлас. "Горняки" проводят дебютную кампанию в Лиге конференций и уже с первой попытки добрались до четверки лучших.

Команда Арды Турана постепенно набирала ход по дистанции, а в плей-офф особенно прибавила в атаке. В 1/8 финала украинский клуб забил четыре мяча в ворота Леха Познань, а в четвертьфинальном противостоянии с АЗ Алкмааром отличился пять раз. Хотя с обороной не всегда всё хорошо.

Источник: Getty Images

Несмотря на дебют именно в этом турнире, не стоит забывать, что Шахтер имеет солидный еврокубковый опыт. Дончане уже играли в полуфиналах Лиги Европы в сезонах-2015/16 и -2019/20, а также выигрывали Кубок УЕФА в 2009 году, когда на пути к трофею прошли Динамо Киев и Вердер.

Традиционно важную роль в игре Шахтера играет техничная группа легионеров, в частности бразильские футболисты, которые добавляют команде скорости, креатива и нестандартных решений в финальной трети поля. Но стоит отметить, что перед полуфиналом были определенные проблемы у Педриньо и у защитника Ефима Конопли.

Для Кристал Пэлас этот полуфинал — исторический. Лондонский клуб впервые добрался до такой стадии еврокубка, а нынешний сезон стал лишь второй континентальной кампанией в истории команды. Предыдущий опыт выступлений в Европе ограничивался коротким двухматчевым участием в Кубке Интертото 1998 года.

Впрочем, команду Оливера Гласнера точно нельзя назвать неопытным новичком. Англичане уже продемонстрировали характер и качество игры, в частности обыграв Динамо Киев в Польше на предыдущих стадиях турнира. В четвертьфинале Кристал Пэлас выбил постоянного участника полуфиналов Лиги конференций Фиорентину.

Источник: Getty Images

Отдельное внимание стоит уделить Исмаиле Сарру. Сенегальский нападающий с семью голами является лучшим бомбардиром среди всех футболистов, которые остались в турнире, и именно он может стать ключевой фигурой для англичан в решающих матчах.

Наставник Кристал Пэлас уже отметил сильные стороны соперника, подчеркнув, что "ожидает техничную команду и хорошо подготовленный коллектив". В свою очередь Арда Туран признался, что "еще зимой посещал стадион Кристал Пэлас и тогда представлял возможную встречу с лондонцами где-то в плей-офф".

Перед первым матчем сложно определить фаворита. Шахтер имеет больше международного опыта и стабильно опасен в атаке, тогда как Кристал Пэлас подходит к полуфиналу на волне уверенности и постепенно выходит на пик формы. Ожидается напряженный и тактически интересный поединок, в котором всё может решить один эпизод.

В линии betking на победу Шахтера можно поставить с коэффициентом 3.80, тогда как потенциальный успех Кристал Пэлас оценивается показателем 2.05. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,25. Шахтер всегда прибавляет во втором тайме и выиграл вторую половину в 13 из 14 последних "домашних" матчей – на это коэффициент 4,20.

22:00 | Райо Вальекано (5) – Страсбург (1)

Другой полуфинальный матч подарит противостояние двух команд, для которых нынешний еврокубковый сезон уже стал историческим. И Райо Вальекано, и Страсбург впервые добрались до стадии полуфинала большого европейского турнира, а теперь сделают еще один шаг в борьбе за финал.

Для Райо это вторая еврокубковая кампания в истории, и она уже превзошла предыдущий рекорд — в сезоне-2000/01 команда остановилась на стадии четвертьфинала Кубка УЕФА. Теперь представители мадридского пригорода находятся в двух матчах от решающего поединка турнира.

Источник: Getty Images

Путь Райо к полуфиналу получился драматичным. В четвертьфинале против греческого АЕКа команда уверенно выиграла первый матч со счетом 3:0, однако во второй встрече едва не потеряла всё добытое. Испанцы позволили сопернику отыграть три мяча, но гол Иси Паласона спас ситуацию и принес путевку в следующий раунд.

Особую надежду Райо дает домашний фактор. На Эстадио де Вальекас команда проиграла лишь один из 12 матчей в еврокубках — это произошло в нынешнем сезоне против Самсунспора. В целом дома мадридцы выглядят очень уверенно и традиционно агрессивно играют с первых минут.

Страсбург также прошел через настоящее испытание характера в четвертьфинале. После поражения 0:2 на поле Майнца французский клуб в ответном матче сумел полностью переломить ситуацию, разгромив соперника 4:0.

Источник: Getty Images

Нынешний сезон для Страсбурга тоже особенный из-за изменений на тренерском мостике. После ухода Лиама Розеньора в Челси команду возглавил Гэри О’Нил, который быстро сохранил баланс и продолжил успешное движение коллектива. Кроме еврокубков, команда также остается в борьбе за национальный кубок. Французский клуб уже доказал свою силу на основном этапе турнира, завершив его на первом месте.

Ожидается очень равное противостояние. Райо Вальекано попытается использовать преимущество родного стадиона и поддержку трибун, тогда как Страсбург приедет в Испанию с уверенностью после мощного камбэка в предыдущем раунде. В этой паре всё может решиться лишь в ответном матче, но первый шаг к финалу кто-то сделает уже сегодня.

На сайте betking можно поставить на победу Райо Вальекано с коэффициентом 2,22, тогда как потенциальный успех Страсбурга оценивается показателем 3,20. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,33. Страсбург лишь в одном выездном матче Лиги конференций не смог забить первым, коэффициент на то, что сегодня они смогут это сделать – 2,22.

РЕКЛАМА

21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 26.04.2021 года, выдана ООО СЛОТС Ю.ЕЙ. на основании Решения КРАИЛ от 12.04.2021 года №150 с изменениями

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 05.12.2024 года, выдана ООО СЛОТС Ю.ЕЙ. на основании Решения КРАИЛ от 21.11.2024 года №559

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!