Сборная Украины получила соперника для июньского спарринга

Украинская национальная команда встретится с еще одним неудачником отбора на ЧМ-2026.
Сегодня, 12:40       Автор: Игорь Мищук
Сборная Украины / Getty Images

Сборная Украины в июне проведет товарищеский матч против Дании.

Об этом сообщает официальный сайт Датского футбольного союза (DBU).

Читай также: Рейтинг ФИФА: Украина потеряла две позиции, Франция возглавила список

Поединок запланирован на 3 июня, а примут датчане украинцев в Оденсе.

Также Датский футбольный союз договорился с Украинской ассоциацией футбола о финансовом взносе в благотворительный проект для поддержки футбола и тех, кто пострадал от войны в Украине.

"Украина была выбрана соперником прежде всего из спортивных соображений, но мы понимаем особый статус этого матча. Из-за российского вторжения повседневная жизнь многих детей в Украине полна опасности. Футбол может сыграть важную роль: дать передышку, объединить людей и принести позитив в эти трудные времена", - заявил исполнительный директор DBU Эрик Бреггер Расмуссен.

Как и Украина, Дания не смогла квалифицироваться на чемпионат мира-2026, обыграв в полуфинале плей-офф отбора Северную Македонию (4:0), но уступив в финале Чехии (2:2, пен. 1:3).

До этого матча "сине-желтые" также проведут еще один спарринг с Польшей 31 мая во Вроцлаве.

Напомним, ранее сборная Украины распрощалась с главным тренером Сергеем Ребровым.

Статьи по теме

"Спасибо за доверие": Лунин иронично попрощался с Ребровым "Спасибо за доверие": Лунин иронично попрощался с Ребровым
"Пережили положительные и отрицательные моменты": Ребров - о завершении работы со сборной Украины "Пережили положительные и отрицательные моменты": Ребров - о завершении работы со сборной Украины
Шевченко сообщил, когда примут решение по поводу Реброва во главе сборной Украины Шевченко сообщил, когда примут решение по поводу Реброва во главе сборной Украины
Ребров нашел неожиданный способ сохранить пост тренера сборной Украины - источник Ребров нашел неожиданный способ сохранить пост тренера сборной Украины - источник

Видео

Голевое безумие в Париже: ПСЖ обыграл Баварию в сверхрезультативном матче - видео голов
Голевое безумие в Париже: ПСЖ обыграл Баварию в сверхрезультативном матче - видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2026: определились полуфинальные пары
просмотров
Футбол сегодня: матч Шахтер - Кристал Пэлас и другие полуфиналы Лиги конференций и Лиги Европы
просмотров
Лучшие бомбардиры за всю историю чемпионата Украины по футболу: Ярмоленко приблизился к рекорду
просмотров
УПЛ: Эпицентр и Александрия сыграли вничью, Заря встретится с Вересом
просмотров

Последние новости

Украина15:10
Календарь Шахтера: "горняки" проведут первый матч с Кристал Пэлас в полуфинале Лиги конференций
Европа14:58
Манчестер Юнайтед обновил контракт со своим воспитанником
Бокс14:32
Реванш Мейвезера и Пакьяо могут перенести
Европа13:59
Аутсайдер АПЛ распрощался с тренером после вылета в Чемпионшип
Европа13:28
Бенфика установила цену на Трубина
Украина12:40
Сборная Украины получила соперника для июньского спарринга
Лига конференций12:10
Лига конференций: Шахтер встретится с Кристал Пэлас в полуфинале, Райо Вальекано сыграет со Страсбуром
Лига конференций11:55
Шахтер - Кристал Пэлас: онлайн-трансляция матча полуфинала Лиги конференций
Лига Европы11:10
Лига Европы: Ноттингем Форрест примет Астон Виллу, Брага сыграет с Фрайбургом в 1/2 финала
Лига Чемпионов10:55
Дембеле и Гризманн претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов
