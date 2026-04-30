Сборная Украины получила соперника для июньского спарринга

Украинская национальная команда встретится с еще одним неудачником отбора на ЧМ-2026.

Сборная Украины в июне проведет товарищеский матч против Дании.

Об этом сообщает официальный сайт Датского футбольного союза (DBU).

Поединок запланирован на 3 июня, а примут датчане украинцев в Оденсе.

Также Датский футбольный союз договорился с Украинской ассоциацией футбола о финансовом взносе в благотворительный проект для поддержки футбола и тех, кто пострадал от войны в Украине.

"Украина была выбрана соперником прежде всего из спортивных соображений, но мы понимаем особый статус этого матча. Из-за российского вторжения повседневная жизнь многих детей в Украине полна опасности. Футбол может сыграть важную роль: дать передышку, объединить людей и принести позитив в эти трудные времена", - заявил исполнительный директор DBU Эрик Бреггер Расмуссен.

Как и Украина, Дания не смогла квалифицироваться на чемпионат мира-2026, обыграв в полуфинале плей-офф отбора Северную Македонию (4:0), но уступив в финале Чехии (2:2, пен. 1:3).

До этого матча "сине-желтые" также проведут еще один спарринг с Польшей 31 мая во Вроцлаве.

Напомним, ранее сборная Украины распрощалась с главным тренером Сергеем Ребровым.

