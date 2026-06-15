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Фьюри озвучил имя потенциального соперника и исключил другой вариант

Британец рассказал, с кем может провести разминочный бой перед встречей с Джошуа.
Сегодня, 13:12       Автор: Игорь Мищук
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри поделился информацией о своем следующем поединке.

По словам британского боксера, одним из кандидатов в соперники является албанец Нельсон Хиса. При этом "Цыганский король" заявил, что точно не встретится в ринге с Энди Руисом из-за его финансовых запросов.

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"Нельсон Хиса - одно из имен, которые обсуждались. Он стоит высоко в рейтинге, это непобежденный парень, мастер нокаутов. Так что он один из парней, о которых мы говорили.

Мы связывались с Энди Руисом. Как с соперником для разминочного боя, потому что это его роль. Он маленький жирный мешок. Хоть он и нокаутировал бодибилдера Джошуа, но Энди бы не подошел ко мне. Я бы сразу же ударил его по голове.

Но они просят смешные суммы. Это цифры, которые они не способны сгенерировать. Я имею ввиду, что это не шоу на стадионе. Это просто бой для поддержания активности, работа для возвращения в ринг. Энди Руис завысил свою стоимость. То же самое сделало еще несколько человек, но мы все еще ищем соперника", - сказал Фьюрив комментарии iFL TV.

Напомним, что Фьюри планирует провести разминочный бой перед тем, как в конце года встретиться в ринге с Энтони Джошуа.

Ранее инсайдер сообщил, где и когда может состояться поединок Джошуа и Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри

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