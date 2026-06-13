Хирн объяснил, почему бой Фьюри – Джошуа будет не в Лондоне
Промоутер Эдди Хирн рассказал, что, несмотря на то что Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа - оба британцы, бой может пройти в США, пишет BoxingScene.
По словам Хирна, многое зависит от Турки Аль аш-Шейха, который финансирует организацию боя, и именно он решит, где провести поединок, в США или другой стране.
При этом промоутер отметил, что нынешние соглашения предусматривают другие условия касательно проведения боя, поэтому потребуется новый раунд переговоров и согласие Джошуа на то, чтобы сменить страну и арену.
Также Хирн высказался о возможном участии главы UFC Дэйны Уайта в организации боя Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа. Он считает, что бой пройдёт без вовлечения в промоушен Уайта.
Добавим, что ранее Уайт бросил вызов Хирну в борьбе за организацию боя Фьюри - Джошуа.
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