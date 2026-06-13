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Хирн объяснил, почему бой Фьюри – Джошуа будет не в Лондоне

Продал британских фанатов.
Сегодня, 13:54       Автор: Валентина Чорноштан
Эдди Хирн / Getty Images
Эдди Хирн / Getty Images

Промоутер Эдди Хирн рассказал, что, несмотря на то что Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа - оба британцы, бой может пройти в США, пишет BoxingScene.

По словам Хирна, многое зависит от Турки Аль аш-Шейха, который финансирует организацию боя, и именно он решит, где провести поединок, в США или другой стране.

При этом промоутер отметил, что нынешние соглашения предусматривают другие условия касательно проведения боя, поэтому потребуется новый раунд переговоров и согласие Джошуа на то, чтобы сменить страну и арену.

Также Хирн высказался о возможном участии главы UFC Дэйны Уайта в организации боя Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа. Он считает, что бой пройдёт без вовлечения в промоушен Уайта.

Добавим, что ранее Уайт бросил вызов Хирну в борьбе за организацию боя Фьюри - Джошуа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Эдди Хирн

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