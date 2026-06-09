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Уайт бросил вызов Хирну в борьбе за организацию боя Фьюри - Джошуа

Вступили в публичный конфликт из-за промоутерства.
Сегодня, 13:37       Автор: Валентина Чорноштан
Дэйна Уайт / Getty Images
Дэйна Уайт / Getty Images

Дэйна Уайт заявил, что именно он будет заниматься организацией боя Джошуа - Фьюри, а не промоутер Энтони Джошуа.

Глава UFC утверждает, что уже знает место проведения поединка, и намекнул, что важные новости о бое появятся в течение ближайших 30 дней.

По его словам, именно он участвовал в переговорах по контрактам с боксерами и организации арены, где пройдет бой, а не Эдди Хирн.

Напомним, что ранее промоутеры Энтони Джошуа и Фрэнк Уоррен отрицали участие Уайта в организации поединка между британцами этой осенью.

К слову, экс-чемпион мира в супертяжелом весе оценил перспективы Кабайела в бою против Усика.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эдди Хирн Дэйна Уайт

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