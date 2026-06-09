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Джошуа: "Агит вызовет Усика и победит"

Британец предрёк смену власти в хэвивейте.
Сегодня, 09:49       Автор: Валентина Чорноштан
Агит Кабайел / Getty Images
Агит Кабайел / Getty Images

Экс-чемпион мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа высоко оценил перспективы Агита Кабайела в бою против Александра Усика.

Британец отметил, что Кабайел уже готов к поединкам самого высокого уровня, однако он подчеркнул, что главным испытанием для Агита станет не завоевание титула, а давление, которое приходит вместе со статусом чемпиона.

"Думаю, Агит готов, потому что он уже вызывает на бой Александра Усика, он уже давно находится на этом уровне, и сейчас, как мне кажется, он полностью готов. У него есть потенциал доминировать в супертяжёлом весе. Мы пока не увидели в нём уязвимостей", — сказал Эй Джей для The Ring.

Когда становишься чемпионом — тогда у тебя на спине появляется мишень, и это совсем другой уровень давления. Сейчас это можно увидеть на примере Усика. У него мишень на спине, потому что все ждут хоть малейшего признака слабости. У Агита есть потенциал, он может победить.

Ранее Кабайел напомнил Усику об обязательстве провести бой.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа агит кабайел

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