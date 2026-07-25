Результаты взвешивания боя Джошуа vs Пренга
Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа и албанский боксёр Кристиан Пренга прошли официальную процедуру взвешивания перед очным поединком.
Вес Джошуа составил 113,85 кг, тогда как Пренга оказался тяжелее - 118,57 кг.
AJ weighs in at 251 lbs!— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) July 24, 2026
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Prega weighs in at 261.4 lbs!— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) July 24, 2026
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Бой состоится 25 июля в Джидде (Саудовская Аравия) и станет для Эй Джея промежуточным перед потенциальным поединком с Тайсоном Фьюри, который может пройти в ноябре 2026 года.
Напомним, что в своём последнем бою Джошуа в декабре 2025 года нокаутировал Джейка Пола в шестом раунде, тогда как Пренга в феврале одержал победу над Джо Джонсом.
К слову, Фьюри одержал победу над Вахом после отказа соперника продолжать бой после седьмого раунда.
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