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Результаты взвешивания боя Джошуа vs Пренга

Албанец перевесил британца на 5 кг.
Сегодня, 07:24       Автор: Валентина Чорноштан
Энтони Джошуа и Кристиан Пренга / Getty Images
Энтони Джошуа и Кристиан Пренга / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа и албанский боксёр Кристиан Пренга прошли официальную процедуру взвешивания перед очным поединком.

Вес Джошуа составил 113,85 кг, тогда как Пренга оказался тяжелее - 118,57 кг.

Бой состоится 25 июля в Джидде (Саудовская Аравия) и станет для Эй Джея промежуточным перед потенциальным поединком с Тайсоном Фьюри, который может пройти в ноябре 2026 года.

Напомним, что в своём последнем бою Джошуа в декабре 2025 года нокаутировал Джейка Пола в шестом раунде, тогда как Пренга в феврале одержал победу над Джо Джонсом.

К слову, Фьюри одержал победу над Вахом после отказа соперника продолжать бой после седьмого раунда.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа

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