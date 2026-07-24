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Футбол

Манчестер Сити рассматривает трансфер вингера Челси

Педру Нету интересен лично Энцо Мареске.
Сегодня, 21:33       Автор: Андрей Безуглый
Педру Нету / Getty Images
Педру Нету / Getty Images

Вингер Челси Педру Нету может оказаться в Манчестер Сити, пишет Daily Mail.

Издание утверждает, что новый тренер "горожан" Энцо Мареска хорошо знаком с португальцем и хочет видеть его в своей команде.

Отметим, что Манчестер Сити присматривался к Нету еще когда тот играл за Вулверхэмптон.

Сейчас же в Нету видят замену Савиньо, который может перейти в Тоттенхэм.

В прошлом сезоне Педру Нету провел 52 матча, отметившись десятью голами и десятью ассистами.

Ранее также сообщалось, что Челси подпишет защитника сборной Франции.

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