Бывший одноклубник Миколенко отправился в Саудовскую Аравию

Экс-хавбек Эвертона Идрисса Гуйе переедет в Саудовскую Аравию, сообщает Foot Mercato.

Накануне "ириски" официально попрощались с 36-летним сенегальцем, который покинул клуб свободным агентом.

Однако Гуйе уже нашел себе новую команду - ее стала новичок саудовской лиги Аль-Дирия.

Напомним, что Гуйе выступал за Эвертон с 2016 по 2019 год, а затем с 2022 по настоящее время. На его счету 236 матчей, десять голов и одиннадцать ассистов.

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