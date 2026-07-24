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Фиорентина хочет арендовать таланта Реала

Франко Мастантуоно может получить много игрового времени.
Вчера, 22:30       Автор: Андрей Безуглый
Франко Мастантуоно / Getty Images
Франко Мастантуоно / Getty Images

Фиорентина рассматривает аренду Франко Мастантуоно, пишет TyC Sports.

Аргентинский хавбек уже получил от "фиалок" гарантии игрового времени. Для итальянского клуба также плюсом будет наличие гражданства у Мастантуоно.

Также на полузащитника претендуют Ривер Плейт, Вильярреал и Фулхэм. Однако сам игрок пока не определился с будущей карьерой.

В Реала же позитивно оценивают будущую аренду. Жозе Моуринью верит в потенциал игрока, однако в будущем сезоне не готов гарантировать ему место в старте.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Сити может выкупить вингера Челси.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Франко Мастантуоно

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