Фиорентина хочет арендовать таланта Реала

Франко Мастантуоно может получить много игрового времени.

Фиорентина рассматривает аренду Франко Мастантуоно, пишет TyC Sports.

Аргентинский хавбек уже получил от "фиалок" гарантии игрового времени. Для итальянского клуба также плюсом будет наличие гражданства у Мастантуоно.

Также на полузащитника претендуют Ривер Плейт, Вильярреал и Фулхэм. Однако сам игрок пока не определился с будущей карьерой.

В Реала же позитивно оценивают будущую аренду. Жозе Моуринью верит в потенциал игрока, однако в будущем сезоне не готов гарантировать ему место в старте.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Сити может выкупить вингера Челси.

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