Реал не отпустил вундеркинда в Наполи

Вингер Франко Мастантуоно останется в мадридском Реале. "Сливочные" отклонили предложение Наполи, сообщает Marca.

Чемпион Италии планировал арендовать аргентинца. Мастантуоно входит в планы Реала на будущее. После травмы паха мадридцы не форсируют возвращение летнего новичка во избежание рецидивов.

В нынешнем сезоне Мастантуоно сыграл 14 поединков во всех турнирах, в которых оформил 1 гол. Вингер стремится вернуться на поле в начале 2026 года и помочь Реалу выиграть трофеи. Летом он заключил 6-летний контракт.

К слову, накануне Наполи уверенно обыграл Кремонезе с дублем Расмуса Хойлунда.

