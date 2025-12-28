Наполи с дублем Хойлунда одолел Кремонезе
Подопечные Антонио Конте завладели инициативой со старта. Фактически "партенопейцы" реализовали первый же голевой момент. Спинаццола попал в соперника с линии штрафной, а Хойлунд лучше всего сориентировался на добивании.
"Тигры" могли быстро отыграться, но Бьянкетти после стандарта пробил выше ворот. Впоследствии на свидание с Аудеро прорвался тот же Хойлунд. Впрочем, голкипер своевременным выходом из ворот ликвидировал опасность.
Но перед перерывом Наполи удвоил преимущество. Опасность пришла с правого фланга, но Мактоминею помешали пробить после прострела Политано. Зато Хойлунд подхватил мяч и отправил в сетку.
Во втором тайме неаполитанцы могли развить успех. Дважды не хватило точности неутомимому Хойлунду, а с выстрелом Мактоминея справился Аудеро. В конце концов, Наполи оформил победу и поднялся на второе место в таблице (34 очка).
Статистика матча Кремонезе – Наполи 17-го тура чемпионата Италии
Кремонезе – Наполи – 0:2
Голы: Хойлунд, 13, 45
Ожидаемые голы (xG): 0.50 - 2.59
Владение мячом: 48 % - 52 %
Удары: 6 - 22
Удары в створ: 2 - 8
Угловые: 1 - 10
Фолы: 13 - 8
