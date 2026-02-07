Дженоа - Наполи 2:3: обзор матча и результат игры 07.02.2026

Неаполитанцам удалось вырвать победу в компенсированное к матчу время.

В субботу, 7 февраля, Дженоа встречалась на своем поле с Наполи в рамках 24-го тура итальянской Серии А.

Подопечные Даниэле Де Росси, играя в большинстве, потерпели досадное поражение со счетом 2:3, пропустив в компенсированное время.

Генуэзская команда повела в противостоянии уже в дебюте встречи, получив право на пенальти за фол голкипера неаполитанцев Алекса Мерета на Витинье. Удар с одиннадцатиметровой отметки реализовал украинский полузащитник "россоблу" Руслан Малиновский, отличившись уже в третьем подряд поединке Серии А.

Тем не менее еще в первом тайме Наполи сумел отыграться и выйти вперед благодаря результативным ударам Расмуса Хойлунда и Скотта Мактоминея.

В середине второй половины встречи Лоренцо Коломбо удалось восстановить паритет, а партенопейцы на 76-й минуте остались вдесятером после того, как второе предупреждение заработал Жуан Жезус.

Все же удержать ничейный результат в большинстве генуэзцы не смогли. Под занавес встречи Максвел Корне нарушил правила в своей штрафной - и теперь уже Наполи получил право на пенальти, который реализовал Гойлунд, оформив дубль и вырвав победу для своей команды.

Малиновский в этом матче был заменен на 74-й минуте.

Дженоа с 23 очками занимает на данный момент 16-е место в турнирной таблице Серии А. Наполи, набрав 49 баллов, расположился на третьей позиции.

Статистика матча Дженоа - Наполи 24-го тура чемпионата Италии

Дженоа - Наполи 2:3

Голы: Малиновский, 3 (пен.), Коломбо, 57 - Хойлунд, 20, 90+5 (пен.), Мактоминей, 22

Ожидаемые голы (xG): 1.32 - 2.30

Владение мячом: 40% - 60%

Удары: 12 - 14

Удары в створ: 3 - 5

Угловые: 4 - 3

Фолы: 16 - 12

Дженоа: Бейлоу, Маркандалли, Эстигор, Васкес, Нортон-Каффи, Френдруп, Малиновский (Мазини, 74), Эллертсон, Мартин (Мессиас, 74), Витинья (Корне, 89), Коломбо (Экубан, 64).

Наполи: Мерет, Ррахмани, Буонджорно (Беукема, 60), Жезус, Гутьеррес, Лоботка, Мактоминей (Джоване, 46, Оливера, 77), Спинаццола, Вергара, Элмас, Хойлунд.

Предупреждения: Васкес, Маркандалли - Мерет, Жезус, Спинаццола.

Удаление: Жезус, 76 (вторая желтая).

