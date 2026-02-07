iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Дженоа - Наполи 2:3: обзор матча и результат игры 07.02.2026

Неаполитанцам удалось вырвать победу в компенсированное к матчу время.
Вчера, 21:25       Автор: Игорь Мищук
Дженоа уступила Наполи / Getty Images
Дженоа уступила Наполи / Getty Images

В субботу, 7 февраля, Дженоа встречалась на своем поле с Наполи в рамках 24-го тура итальянской Серии А.

Подопечные Даниэле Де Росси, играя в большинстве, потерпели досадное поражение со счетом 2:3, пропустив в компенсированное время.

Читай также: Малиновский забил в третьем подряд матче Дженоа

Генуэзская команда повела в противостоянии уже в дебюте встречи, получив право на пенальти за фол голкипера неаполитанцев Алекса Мерета на Витинье. Удар с одиннадцатиметровой отметки реализовал украинский полузащитник "россоблу" Руслан Малиновский, отличившись уже в третьем подряд поединке Серии А.

Тем не менее еще в первом тайме Наполи сумел отыграться и выйти вперед благодаря результативным ударам Расмуса Хойлунда и Скотта Мактоминея.

В середине второй половины встречи Лоренцо Коломбо удалось восстановить паритет, а партенопейцы на 76-й минуте остались вдесятером после того, как второе предупреждение заработал Жуан Жезус.

Все же удержать ничейный результат в большинстве генуэзцы не смогли. Под занавес встречи Максвел Корне нарушил правила в своей штрафной - и теперь уже Наполи получил право на пенальти, который реализовал Гойлунд, оформив дубль и вырвав победу для своей команды.

Малиновский в этом матче был заменен на 74-й минуте.

Дженоа с 23 очками занимает на данный момент 16-е место в турнирной таблице Серии А. Наполи, набрав 49 баллов, расположился на третьей позиции.

Статистика матча Дженоа - Наполи 24-го тура чемпионата Италии

Дженоа - Наполи 2:3

Голы: Малиновский, 3 (пен.), Коломбо, 57 - Хойлунд, 20, 90+5 (пен.), Мактоминей, 22

Ожидаемые голы (xG): 1.32 - 2.30
Владение мячом: 40% - 60%
Удары: 12 - 14
Удары в створ: 3 - 5
Угловые: 4 - 3
Фолы: 16 - 12

Дженоа: Бейлоу, Маркандалли, Эстигор, Васкес, Нортон-Каффи, Френдруп, Малиновский (Мазини, 74), Эллертсон, Мартин (Мессиас, 74), Витинья (Корне, 89), Коломбо (Экубан, 64).

Наполи: Мерет, Ррахмани, Буонджорно (Беукема, 60), Жезус, Гутьеррес, Лоботка, Мактоминей (Джоване, 46, Оливера, 77), Спинаццола, Вергара, Элмас, Хойлунд.

Предупреждения: Васкес, Маркандалли - Мерет, Жезус, Спинаццола.

Удаление: Жезус, 76 (вторая желтая).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи дженоа чемпионат Италии Серия А Руслан Малиновский

Статьи по теме

Малиновский забил в третьем подряд матче Дженоа Малиновский забил в третьем подряд матче Дженоа
Украинские саночники прокомментировали первую часть соревнований в одноместных санях Украинские саночники прокомментировали первую часть соревнований в одноместных санях
Известна оценка Миколенко в игре против Фулхэма Известна оценка Миколенко в игре против Фулхэма
Футбол сегодня: Ливерпуль встретится с Манчестер Сити, а Валенсия постарается навязать борьбу Реалу Футбол сегодня: Ливерпуль встретится с Манчестер Сити, а Валенсия постарается навязать борьбу Реалу

Видео

Малиновский забил в третьем подряд матче Дженоа
Малиновский забил в третьем подряд матче Дженоа

Популярное на сайте

Биатлон: онлайн-трансляция женской эстафеты на чемпионате Европы-2026
просмотров
Футбол сегодня: Ливерпуль встретится с Манчестер Сити, а Валенсия постарается навязать борьбу Реалу
просмотров
Милан-Кортина 2026: хозяева, Япония и Норвегия возглавляют медальный зачет по итогам первого дня Олимпиады
просмотров
Australian Open 2026 (ATP): Алькарас триумфовал на турнире
просмотров
Обмены НБА: дедлайн обменов в самом разгаре
просмотров

Последние новости

Олимпийские игры07:46
Украинские саночники прокомментировали первую часть соревнований в одноместных санях
Европа07:23
Известна оценка Миколенко в игре против Фулхэма
Европа07:13
Футбол сегодня: Ливерпуль встретится с Манчестер Сити, а Валенсия постарается навязать борьбу Реалу
Олимпийские игры01:10
Милан-Кортина 2026: хозяева, Япония и Норвегия возглавляют медальный зачет по итогам первого дня Олимпиады
Украина00:50
Суперлига: Днепр разгромил Запорожье, победы Старого Луцка, Говерлы и Нико-Баскета
Европа00:33
Обнародована заработная плата Забарного в ПСЖ
Вчера, 23:59
Европа23:59
Ювентус продлил контракт со своим лидером
Футзал23:38
Испания выиграла Евро-2026 по футзалу, одолев действующего двукратного чемпиона
Украина22:58
Один из лучших бомбардиров УПЛ сменил Рух на Карпаты
Украина22:25
Календарь Шахтера: "горняки" забили семь мячей грузинскому сопернику в спарринге
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK