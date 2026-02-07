Украинские саночники идут в топ-15 после двух заездов на Олимпиаде-2026
В субботу, 7 февраля, на зимних Олимпийских играх-2026 в Милане и Кортине стартовали соревнования по санному спорту.
Украинцы Антон Дукач и Андрей Мандзий после двух заездов в мужских одноместных санях идут в топ-15.
По итогам половины соревнований Дукач на данный момент занимает 12-ю строчку, а Мандзий расположился на 14-й позиции.
Лидером после двух заездов является немец Макс Лангенхан, который в борьбе за золото опережает австрийца Йонаса Мюллера и итальянца Доминика Фишналлера.
Олимпийские игры-2026
Санный спорт, одноместные сани, мужчины
После двух заездов
- Макс Лангенхан (Германия) 1:45.826
- Йонас Мюллер (Австрия) +0.162
- Доминик Фишналлер (Италия) +0.298
...
12. Антон Дукач (Украина) +1.634
14. Андрей Мандий (Украина) +1.714
Решающие третий и четвертый заезды в одноместных санях, по итогам которых определятся призеры, состоятся в воскресенье, 8 февраля.
