Украинские саночники идут в топ-15 после двух заездов на Олимпиаде-2026

Обладатели наград в соревнованиях одноместных саней определятся в воскресенье, 8 февраля.

В субботу, 7 февраля, на зимних Олимпийских играх-2026 в Милане и Кортине стартовали соревнования по санному спорту.

Украинцы Антон Дукач и Андрей Мандзий после двух заездов в мужских одноместных санях идут в топ-15.

По итогам половины соревнований Дукач на данный момент занимает 12-ю строчку, а Мандзий расположился на 14-й позиции.

Лидером после двух заездов является немец Макс Лангенхан, который в борьбе за золото опережает австрийца Йонаса Мюллера и итальянца Доминика Фишналлера.

Олимпийские игры-2026

Санный спорт, одноместные сани, мужчины

После двух заездов

Макс Лангенхан (Германия) 1:45.826 Йонас Мюллер (Австрия) +0.162 Доминик Фишналлер (Италия) +0.298

...

12. Антон Дукач (Украина) +1.634

14. Андрей Мандий (Украина) +1.714

Решающие третий и четвертый заезды в одноместных санях, по итогам которых определятся призеры, состоятся в воскресенье, 8 февраля.

