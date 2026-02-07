iSport.ua
Украинские саночники идут в топ-15 после двух заездов на Олимпиаде-2026

Обладатели наград в соревнованиях одноместных саней определятся в воскресенье, 8 февраля.
Вчера, 22:11       Автор: Игорь Мищук
Антон Дукач / Getty Images
Антон Дукач / Getty Images

В субботу, 7 февраля, на зимних Олимпийских играх-2026 в Милане и Кортине стартовали соревнования по санному спорту.

Украинцы Антон Дукач и Андрей Мандзий после двух заездов в мужских одноместных санях идут в топ-15.

Читай также: Украина определилась с составом на смешанную эстафету Олимпиады-2026

По итогам половины соревнований Дукач на данный момент занимает 12-ю строчку, а Мандзий расположился на 14-й позиции.

Лидером после двух заездов является немец Макс Лангенхан, который в борьбе за золото опережает австрийца Йонаса Мюллера и итальянца Доминика Фишналлера.

Олимпийские игры-2026
Санный спорт, одноместные сани, мужчины
После двух заездов

  1. Макс Лангенхан (Германия) 1:45.826
  2. Йонас Мюллер (Австрия) +0.162
  3. Доминик Фишналлер (Италия) +0.298

...

12. Антон Дукач (Украина) +1.634
14. Андрей Мандий (Украина) +1.714

Решающие третий и четвертый заезды в одноместных санях, по итогам которых определятся призеры, состоятся в воскресенье, 8 февраля.

Ранее сообщалось, что украинка Екатерина Коцар не преодолела квалификацию в слоупстайле.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Санный спорт Антон Дукач Андрей Мандзий Олимпиада-2026 Олимпийские игры-2026

