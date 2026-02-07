Украина приняла участие в церемонии открытия Олимпиады-2026: как это было

Накануне состоялась церемония открытия зимних Олимпийских игр 2026 года. К мероприятию присоединились украинские спортсмены.

Представители Украины вышли на обозрение публики в четырех локациях. На Джузеппе Меацца в Милане флаг пронесла Елизавета Сидерко. В свою очередь в Кортине-д'Ампеццо сине-желтый флаг вынес Владислав Гераскевич.

Также украинцы прошли шествием в Ливиньо и Предаццо. Там зимние атлеты несли специальные таблички с названиями стран. В первом случае почетная роль досталась Аннамари Данче, а во втором – Евгению Марусяку.

К слову, ранее Украина определилась с половиной состава на смешанную эстафету в биатлоне.

