Действующая обладательница Большого хрустального глобуса подтвердила намерение завершить карьеру

Франциска Пройсс может уйти уже после выступлений на Олимпиаде-2026.

Сезон-2025/26 станет последним в карьере именитой немецкой биатлонистки Франциски Пройсс.

О скором завершении карьеры сообщила сама действующая обладательница Большого хрустального глобуса.

31-летняя биатлонистка планирует выступить на Зимней Олимпиаде-2026 в Милане и Кортине, после чего может завершить карьеру. Решение об участии в оставшихся этапах Кубка мира после Игр спортсменка пока не приняла.

"После этого сезона все закончится. Летом я об этом думала. И учитывая, как развиваются события в последние несколько дней, я готова принять это решение", - приводит слова Пройсс DPA.

Just enjoy these last couple of weeks of your biathlon career, Franzi!



Make it a good one and finish your Olympic business in style! ❤️ @milanocortina26 @Olympics 🙌 pic.twitter.com/TWqruraYY1 — International Biathlon Union (@biathlonworld) January 30, 2026

В начале нынешнего сезона Пройсс имела проблемы со здоровьем, заболев коронавирусом, из-за чего пропустила заключительные гонки в Эстерсунде и весь этап в Хохфильцене.

На текущем Кубке мира немецкая биатлонистка дважды поднималась на подиум, завоевав командное третье место в эстафете в Оберхофе и став бронзовой призеркой в короткой индивидуальной гонке в Новом Месте. Сейчас спортсменка занимает 13-ю позицию в общем зачете.

Пройсс является действующей обладательницей Большого хрустального глобуса, который завоевала в драматичной концовке прошлого сезона в борьбе с француженкой Лу Жанмонно. Также в минувшей кампании она взяла Малые хрустальные глобусы в спринтах и масс-стартах.

Напомним, ранее двукратная обладательница Большого хрустального глобуса итальянка Доротея Вирер подтвердила, что завершит карьеру после домашней Олимпиады-2026.

