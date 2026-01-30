Действующая обладательница Большого хрустального глобуса подтвердила намерение завершить карьеру
Сезон-2025/26 станет последним в карьере именитой немецкой биатлонистки Франциски Пройсс.
О скором завершении карьеры сообщила сама действующая обладательница Большого хрустального глобуса.
31-летняя биатлонистка планирует выступить на Зимней Олимпиаде-2026 в Милане и Кортине, после чего может завершить карьеру. Решение об участии в оставшихся этапах Кубка мира после Игр спортсменка пока не приняла.
"После этого сезона все закончится. Летом я об этом думала. И учитывая, как развиваются события в последние несколько дней, я готова принять это решение", - приводит слова Пройсс DPA.
Just enjoy these last couple of weeks of your biathlon career, Franzi!— International Biathlon Union (@biathlonworld) January 30, 2026
Make it a good one and finish your Olympic business in style! ❤️ @milanocortina26 @Olympics 🙌 pic.twitter.com/TWqruraYY1
В начале нынешнего сезона Пройсс имела проблемы со здоровьем, заболев коронавирусом, из-за чего пропустила заключительные гонки в Эстерсунде и весь этап в Хохфильцене.
На текущем Кубке мира немецкая биатлонистка дважды поднималась на подиум, завоевав командное третье место в эстафете в Оберхофе и став бронзовой призеркой в короткой индивидуальной гонке в Новом Месте. Сейчас спортсменка занимает 13-ю позицию в общем зачете.
Пройсс является действующей обладательницей Большого хрустального глобуса, который завоевала в драматичной концовке прошлого сезона в борьбе с француженкой Лу Жанмонно. Также в минувшей кампании она взяла Малые хрустальные глобусы в спринтах и масс-стартах.
Напомним, ранее двукратная обладательница Большого хрустального глобуса итальянка Доротея Вирер подтвердила, что завершит карьеру после домашней Олимпиады-2026.
