Пройсс завоевала Большой хрустальный глобус и победила в зачете масс-стартов

Немецкая биатлонистка Франциска Пройс стала обладательницей Большого хрустального глобуса в сезоне-2024/25, одержав победу в последней гонке девятого этапа Кубка мира в норвежском Холменколлене.

За лидерство в общем зачете немка до последнего боролась с Лу Жанмонно и выиграла масс-старт заключительного этапа после досадного падения француженки на завершающем отрезке дистанции.

В итоговом женском общем зачете Кубка мира Пройсс опередила Жанмонно на 20 очков.

Для 31-летней немецкой биатлонистки этот Большой хрустальный глобус стал первым в карьере.

Ladies and gentlemen, meet your new Total Score winner! 🏆



For the first time since Laura Dahlmeier in 2016/2017, the Crystal Globe is heading to Germany! 🇩🇪🔥



📷Nordnes/IBU #biathlon pic.twitter.com/kAnogXpkU3