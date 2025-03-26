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Футбол

Арсенал может подписать новую звезду Бундеслиги вместо Исака

Лондонцы лидируют в гонке за Уго Экитике.
Сегодня, 15:20       Автор: Андрей Безуглый
Уго Экитике / Getty Images
Уго Экитике / Getty Images

Арсенал определился с более дешевой альтернативой Александру Исаку, утверждает 90Min.

По ионформации издания, "канониры" лидируют в гонке за форварда Айнтрахта Уго Экитике.

Француз показывает блестящую форму в текущем сезоне, и даже с уходом Омара Мармуша не растерял в результативности. Сейчас Экитике считается одним из главных европейских талантов.

А потому Арсеналу предстоит выдержать огромную конкуренцию, однако именно лондонский клуб считается фаворитом гонки.

У Арсенала есть острая нужда в основном форварде, а это значит, что именно лондонцы могут предложить Уго стабильную игровую практику.

Единственная сложность трансфера - ценник. Айнтрахт будет ориентироваться на продажу Мармуша, а потому оценивает Экитике в 80 млн евро, что, однако, все равно дешевле Исака.

Ранее также сообщалось, что английские клубы поборются за таланта Саутгемптона.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон

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