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"Сначала обязательный бой": Менеджер Хрговича подтвердил следующего соперника

Хорватский чемпион проведет защиту, несмотря на желание устроить унификацию.
Сегодня, 17:08       Автор: Игорь Мищук
Филип Хргович / Getty Images
Филип Хргович / Getty Images

Кит Коннолли, менеджер чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе Филипа Хрговича, высказался о следующем бое своего подопечного.

По словам представителя хорватского боксера, его клиент сначала должен будет провести обязательную защиту против Фрэнка Санчеса, после чего может состояться объединительный поединок с обладателем пояса WBO Даниэлем Дюбуа.

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"Мы хотим поединок против Дюбуа или, что наиболее вероятно, обязательный бой против Фрэнка Санчеса следующим. Вероятно, это произойдет в Хорватии. Думаю, бой Филипа состоится позже января. Мы еще не обсуждали точную дату, но сейчас ведем переговоры с правительством Хорватии о том, когда именно это произойдет.

Похоже, правительство Хорватии хочет принять участие в организации и поддержать это мероприятие. На мой взгляд, скорее всего, это будет Санчес и Хорватия. Для Филипа будет замечательно провести бой на родине. Думаю, хорватская публика этого заслуживает, как и сам Филип.

Филип предпочел бы встретиться с Дюбуа - это огромный реванш и шанс объединить титулы в весе. Хргович с удовольствием сразился бы с ним следующим, но, скорее всего, мы сначала проведем бой с Санчесом, чтобы закрыть этот вопрос, а затем выйдем на более значимый поединок. Думаю, это в любом случае добавит Филипу уверенности.

Я считаю, что Санчес - достойный соперник для моего бойца. Я знаю, что Санчес отлично выглядел в своем последнем поединке, но Ричард Торрес когда-то в любительском боксе уже бывал в нокауте. Санчес не сможет нокаутировать моего бойца", - приводит слова Коннолли BoxingScene.

Ранее промоутер Хрговича также рассказал, когда и где состоится его следующий бой.

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