Матч Интер - Шахтер обслужит рефери, ранее пересекавшийся с Динамо

УЕФА назначил судей, который будут работать на матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов между Интером и Шахтером.

Как сообщает официальный сайт Европейского футбольного союза, предстоящий поединок обслужит полностью немецкая бригада арбитров во главе с 41-летним Хармом Осмерсом.

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На линиях ему будут помогать соотечественники Кристиан Гиттельманн и Кристиан Дитц. Четвертым рефери будет Флориан Экснер.

За систему VAR будет отвечать Роберт Шредер и его помощник Беньямин Бранд.

Источник: UEFA.COM

Ранее за свою карьеру Осмерс лишь единожды пересекался с украинскими командами на международной арене. В декабре 2024 года немецкий рефери работал на матче общего этапа Лиги Европы между Реал Сосьедадом и Динамо, в котором киевляне потерпели поражение 0:3.

Матч Интер - Шахтер состоится в среду, 21 октября, на стадионе Сан Сиро в Милане и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Шахтер после двух туров общего этапа Лиги чемпионов имеет в своем активе четыре очка и занимает на данный момент 11-е место в турнирной таблице. Интер оба своих поединка проиграл и расположился на 29-й позиции.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей Лиги чемпионов сезона-2026/27.

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