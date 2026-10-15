Капитан Интера получил травму и пропустит матч с Шахтером

Нападающий и капитан миланского Интера Лаутаро Мартинес получил травму задней поверхности левого бедра и не сможет помочь команде в ближайших матчах.

15 октября аргентинский футболист прошел медицинское обследование в клинике Humanitas в Роццано. По его результатам врачи диагностировали у форварда растяжение мышц задней поверхности левого бедра.

Сроки восстановления Мартинеса пока официально не объявлены. При этом ожидается, что нападающий пропустит несколько ближайших встреч Интера, включая поединок против донецкого Шахтера в Лиге чемпионов.

Также под вопросом участие капитана миланцев в последующих матчах команды. Его возвращение на поле будет зависеть от хода восстановления.

В текущем сезоне Мартинес остается одним из ключевых игроков Интера и лидером атакующей линии команды.

Напомним, герой победы Шахтера над АЕК поделился карьерными планами.

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