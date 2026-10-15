"Не хочу останавливаться на достигнутом": герой победы Шахтера над АЕК поделился планами

Вингер Шахтера Глейкер Мендоса, забивший третий гол в матче с АЕКом, поделился эмоциями после победы и заявил, что намерен добиваться большего.

Мендоса вышел на поле на 63-й минуте, а на 86-й поставил точку в матче, закрепив преимущество донецкой команды. Венесуэлец сместился с левого фланга в центр и мощным ударом отправил мяч в дальний угол ворот.

После игры футболист подчеркнул, что доволен тем, как складывается его жизнь, однако не собирается останавливаться на достигнутом.

"Хочу поблагодарить свою семью и людей, благодаря которым я оказался здесь — в клубе и команде, которые дали мне эту возможность. Я очень доволен всем, что сейчас происходит в моей жизни, как в личном плане, так и в контексте команды. Не хочу, чтобы это было моим пределом, — я продолжу стремиться к большему", — цитирует Мендосу пресс-служба УЕФА.

Вингер также рассказал, что матч складывался непросто. По его словам, главный тренер Арда Туран требовал от команды активнее работать в обороне и плотнее действовать в центре поля.

"А потом случился гол Тобиаса — это стало для нас облегчением", — отметил Мендоса.

Он посвятил победу болельщикам, которые приехали поддержать команду из разных уголков Украины и мира.

"Это очень много значит для всех нас — для команды и для меня лично, а также для всех людей, которые приехали поддержать команду. Эта победа — и для них тоже. Мы очень рады этому важному шагу, который сделали как команда", — добавил футболист.

Победа над АЕКом стала для «Шахтёра» первой в нынешнем сезоне Лиги чемпионов. В первом туре донецкий клуб сыграл вничью с ПСВ — 1:1.

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