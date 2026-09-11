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"Это хороший старт": Туран оценил ничейный результат матча с ПСВ

Тренер Шахтера подытожил первый поединок на общем этапе Лиги чемпионов.
Сегодня, 09:59       Автор: Игорь Мищук
Арда Туран / Getty Images
Арда Туран / Getty Images

Главный тренер Шахтера Арда Туран поделился мыслями по поводу матча первого тура основного этапа Лиги чемпионов против ПСВ.

Накануне "горняки" в гостевом поединке сыграли вничью 1:1 с нидерландской командой.

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"Если бы меня спросили перед матчем, я был бы доволен и одним очком. Но мы не празднуем. Мы просто рады, что это хороший старт на пути к воплощению нашей мечты в этом турнире.

Я сказал своим игрокам, что если мы будем играть как ПСВ, то не выиграем. Мы должны были играть в свой футбол. Я посоветовал им не располагаться в одну линию во время атаки, именно поэтому мы заняли диагональные позиции. Кроме того, при игре против такого прессинга, как у ПСВ, важно правильно ставить корпус.

Я горжусь своими игроками, и лично я многому научился в тактическом плане. Против ПСВ на этом стадионе невозможно провести 90 минут на высоком уровне. Но мои игроки держались стойко и уверенно", - приводит слова Турана официальный сайт УЕФА.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей Лиги чемпионов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер ПСВ Арда Туран

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