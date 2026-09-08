Тренер Шахтера и форвард Харькова стали лучшими в пятом туре УПЛ

Украинская Премьер-лига назвала лучших тренера и футболиста по итогам матчей пятого тура чемпионата.

Как сообщает официальный сайт УПЛ, лучшим тренером стал наставник Шахтера Арда Туран. "Горняки" в пятом туре в гостях одержали волевую победу 2:1 над Карпатами и нанесли львовской команде первое поражение в сезоне.

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Лучшим игроком был признан нападающий Харькова Петер Итодо, который отличился двумя голами и результативной передачей в матче с Оболонью и помог своей команде разгромить соперника со счетом 5:0.

Также была представлена символическая сборная пятого тура УПЛ.

Источник: УПЛ

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты матчей УПЛ в сезоне-2026/27.

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