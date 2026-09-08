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Марта Костюк впервые в карьере вошла в топ-10 мирового рейтинга WTA

Вторая ракетка Украины повторила достижение Элины Свитолиной и дебютирует в десятке сильнейших теннисисток планеты.
Сегодня, 13:09       Автор: Сергей Носенко
Марта Костюк / Getty Images
Марта Костюк / Getty Images

По итогам выступления на US Open-2026 Марта Костюк впервые в карьере войдет в топ-10 рейтинга WTA..

На американском турнире Большого шлема Марта сумела дойти до стадии 1/8 финала, где в противостоянии уступила действующей чемпионке Уимблдона. Тем временем ее главные конкурентки за место в элитной десятке — японка Наоми Осака и представительница США Ива Йович — не смогли пробиться в четвертьфинал US Open, потеряв математические шансы обогнать украинку по набранным очкам.

Таким образом, Костюк станет второй теннисисткой в истории независимой Украины, которой удалось пробиться в первую десятку мирового рейтинга. Первой этот исторический рубеж преодолела Элина Свитолина еще в феврале 2017 года.

В текущем игровом цикле украинка дошла до финала на турнире WTA 500 в Брисбене, завоевала трофеи на WTA 250 в Руане и престижнейшем WTA 1000 в Мадриде, а также сенсационно пробилась в полуфиналы на Ролан Гаррос и Уимблдоне.

Напомним, что первая ракетка Украины Элина Свитолина ранее завершила свои выступления на US Open на стадии 1/16 финала.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: US Open Марта Костюк

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