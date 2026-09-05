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Элина Свитолина покидает US Open после напряженной битвы

Первая ракетка Украины не смогла пробиться в 1/8 финала Открытого чемпионата США, уступив в третьем круге соревнований.
Сегодня, 09:20       Автор: Сергей Носенко
Элина Свитолина / Getty Images
Элина Свитолина / Getty Images

Самая титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина завершила свои выступления на американском турнире US Open. В матче третьего круга соревнований девятая ракетка мира потерпела поражение от россиянки Анны Калинской, занимающей двадцать третью строчку мирового рейтинга, и покинула турнир Большого шлема.

Борьба за выход в 1/8 финала оказалась ожесточенной. Свитолина проиграла стартовый сет со счетом 3:6. Во второй партии украинка перехватила инициативу и выиграла со счетом 6:2.

В третьей партии Элина повела в счете 3:2 с брейком, однако не сумела удержать это преимущество, проиграв четыре гейма подряд. Решающий сет завершился со счетом 3:6 не в пользу украинки. Матч длился 1 час 55 минут, за которые Свитолина выполнила 4 эйса, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 8. В активе ее соперницы не оказалось ни одной подачи навылет, зато накопилось сразу 14 двойных ошибок. В следующем раунде соревнований Калинская сыграет с американкой Эммой Наварро.

Элина Свитолина (Украина, №9) — Анна Калинская (нейтральная, №21): 3:6, 6:2, 3:6

Напомним, что накануне свои выступления на Открытом чемпионате США завершила еще одна украинская теннисистка. Александра Олейникова.

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