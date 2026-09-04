Стародубцева впервые пробилась в третий круг US Open

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA №58) успешно преодолела второй раунд US Open-2026.

За выход в 1/16 финала Открытого чемпионата США украинка боролась с греческой соперницей Марией Саккари (WTA №35) и обыграла ее в трех сетах со счетом 1:6, 7:6(4), 6:2.

Читай также: Александра Олейникова завершила выступления на Открытом чемпионате США

Матч продолжался 2 часа 44 минуты. Стародубцева за игру не подавала навылет, совершила три двойные ошибки и реализовала четыре из девяти брейк-пойнтов.

Это была первая очная встреча теннисисток.

Стародубцева впервые в карьере вышла в третий круг US Open. Ранее до этой стадии турниров Большого шлема украинка доходила только на Ролан Гаррос в 2025 и 2026 годах.

US Open-2026

Второй круг

Юлия Стародубцева (Украина) - Мария Саккари (Греция) 1:6, 7:6(4), 6:2

Следующей соперницей Стародубцевой станет Елена Рыбакина, представляющая Казахстан.

Ранее сообщалось, что Элина Свитолина пробилась в третий круг US Open-2026.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!