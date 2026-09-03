Александра Олейникова завершила выступления на Открытом чемпионате США

Александра Олейникова не смогла пробиться в 1/16 финала престижного Открытого чемпионата США 2026 года. Во втором раунде соревнований спортсменка потерпела поражение от восемнадцатой ракетки мира Александры Эалы из Филиппин.

Поединок стадии 1/32 финала завершился победой филиппинской спортсменки в двух сетах со счетом 6:1, 6:4. Противостояние на американском корте длилось 1 час и 4 минуты.

В первой партии украинка смогла взять лишь один гейм. Во втором сете Олейникова попыталась навязать плотную борьбу сопернице, однако дважды уступила на своей подаче, что и решило окончательный исход матча.

Напомним, что другая украинская теннисистка Марта Костюк продолжает свои успешные выступления на этом американском турнире.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!