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Михаил Мудрик провел первую тренировку в составе Тоттенхэма: фото

Украинский вингер приступил к работе под руководством итальянского специалиста Роберто Де Дзерби.
Вчера, 22:36       Автор: Сергей Носенко
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Лондонский футбольный клуб Тоттенхэм опубликовал кадры с первой тренировки украинского легионера Михаила Мудрика.

Двадцатипятилетний вингер, арендованный у лондонского Челси, начал подготовку к сезону под руководством главного тренера Роберто Де Дзерби, с которым футболист ранее уже пересекался и успешно работал в донецком Шахтере.

Официальное соглашение об аренде футболиста сборной Украины было заключено 1 сентября 2026 года. Спустя всего два дня, 3 сентября, Мудрик полноценно присоединился к своим новым партнерам по команде на тренировочной базе столичного коллектива.

Напомним, что новоиспеченный игрок киевского Динамо Кеассе Ба впервые пообщался с клубной пресс-службой после своего официального перехода.

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