Михаил Мудрик провел первую тренировку в составе Тоттенхэма: фото
Лондонский футбольный клуб Тоттенхэм опубликовал кадры с первой тренировки украинского легионера Михаила Мудрика.
Двадцатипятилетний вингер, арендованный у лондонского Челси, начал подготовку к сезону под руководством главного тренера Роберто Де Дзерби, с которым футболист ранее уже пересекался и успешно работал в донецком Шахтере.
Straight to work for Misha and Tosin 💪 pic.twitter.com/pte1VatG6Z— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 3, 2026
Официальное соглашение об аренде футболиста сборной Украины было заключено 1 сентября 2026 года. Спустя всего два дня, 3 сентября, Мудрик полноценно присоединился к своим новым партнерам по команде на тренировочной базе столичного коллектива.
Напомним, что новоиспеченный игрок киевского Динамо Кеассе Ба впервые пообщался с клубной пресс-службой после своего официального перехода.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!