Олимпийская чемпионка попала в ДТП и рискует пропустить главный турнир года

Олимпийская чемпионка и чемпионка мира по прыжкам в длину Тара Дэвис-Вудхолл стала участницей автомобильной аварии. Из-за полученных травм, американская легкоатлетка может пропустить предстоящий абсолютный чемпионат мира по легкой атлетике 2026 года в Будапеште.

Об инциденте спортсменка рассказала в социальных сетях. Тара опубликовала кадры лобового столкновения, снятые на видеорегистратор ее автомобиля, а также продемонстрировала последствия аварии — многочисленные синяки и перебинтованную руку.

По словам Дэвис-Вудхолл, ДТП произошло на прошлой неделе, когда она направлялась на очередную тренировку. В своем обращении спортсменка подчеркнула, что сейчас активно консультируется с командой врачей ради скорейшего восстановления, однако ее участие в престижном турнире Ultimate Champion 2026, запланированном на 11-13 сентября, находится под вопросом.

Напомним, пять украинских легкоатлетов квалифицировались на первый абсолютный чемпионат мира. Украина будет представлена на соревнованиях в прыжках в высоту и метании молота.

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