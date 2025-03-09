Чемпионат Европы по легкой атлетике в помещении: Онлайн-трансляция финала женских прыжков в высоту
Ярослава Магучих будет соревноваться за очередное золото в карьере.
В Нидерландах продолжается чемпионат Европы по легкой атлетике.
Сегодня, 9 марта, в рамках вечерней сессии состоится финал по прыжкам в высоту среди женщин. Соревнования начнутся в 18:00.
За золотую медаль будет бороться Ярослава Магучих. Спортсменка стала единственной украинкой, которая преодолела квалификацию, и является главной фавориткой соревнований.
Онлайн-трансляция финала чемпионата Европы по прыжкам в высоту среди женщин
Напомним, ранее "золото" в прыжках в высоту среди мужчин выиграл Олег Дорощук.
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