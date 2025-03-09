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Чемпионат Европы по легкой атлетике в помещении: Онлайн-трансляция финала женских прыжков в высоту

Ярослава Магучих будет соревноваться за очередное золото в карьере.
Сегодня, 17:57

В Нидерландах продолжается чемпионат Европы по легкой атлетике.

Сегодня, 9 марта, в рамках вечерней сессии состоится финал по прыжкам в высоту среди женщин. Соревнования начнутся в 18:00.

За золотую медаль будет бороться Ярослава Магучих. Спортсменка стала единственной украинкой, которая преодолела квалификацию, и является главной фавориткой соревнований.

Онлайн-трансляция финала чемпионата Европы по прыжкам в высоту среди женщин

Напомним, ранее "золото" в прыжках в высоту среди мужчин выиграл Олег Дорощук.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: легкая атлетика чемпионат Европы Ярослава Магучих

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Чемпионат Европы по легкой атлетике в помещении: Онлайн-трансляция финала женских прыжков в высоту
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