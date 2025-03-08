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Дорощук стал чемпионом Европы в прыжках в высоту

Украинский спортсмен триумфовал на европейском первенстве 2025 года в помещении.
Сегодня, 22:15
Олег Дорощук / Getty Images
Олег Дорощук / Getty Images

23-летний Олег Дорощук завоевал золотую медаль на чемпионате Европы в Нидерландах. В финале прыжков в высоту среди мужчин он взял высоту 2,34 м.

Украинец опередил чеха Яна Штефелу и итальянца Маттео Сиоли. Оба конкурента остановились на отметке 2,29 м. Победоносный рубеж Дорощука стал новым персональным рекордом атлета.

"Золото" Апелдорна стало первым для Украины в прыжках в высоту на европейских первенствах в помещении. В прошлом году Дорощук взял бронзовую награду на обычном чемпионате Европы.

Чемпионат Европы по легкой атлетике в помещении
Прыжки в высоту, мужчины, финал

1. Олег Дорощук (Украина) – 2,34 м
2. Ян Штефела (Чехия) – 2,29 м
3. Маттео Сиоли (Италия) – 2,29 м
...

5. Дмитрий Никитин (Украина) – 2,26 м

 

Напомним, на ISPORT.ua доступны результаты чемпионата Европы-2025 в помещении.

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