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Евро-2025 по легкой атлетике: результаты украинцев

ISPORT.UA следит за результатами наших спортсменов на европейском первенстве.
Сегодня, 22:25
Ярослава Магучих / Getty Images
Ярослава Магучих / Getty Images

6 марта в Апелдорне, Нидерланды, стартовал чемпионат Европы по легкой атлетике.

Сборная Украины будет принимать участие в девяти легкоатлетических видах, а всего на ЧЕ отправились 18 спортсменов.

Состав сборной Украины по легкой атлетике на Евро-2025 в помещении

  • прыжки в высоту, женщины: Ярослава Магучих, Екатерина Табашник, Юлия Чумаченко
  • прыжки в высоту, мужчины: Олег Дорощук, Дмитрий Никитин, Вадим Кравчук
  • тройной прыжок, женщины: Ольга Корсун, Мария Синей, Анна Красуцкая
  • тройной прыжок, мужчины: Владислав Шепелев
  • бег на 400 м, женщины: Татьяна Мельник
  • бег на 400 м, мужчины: Александр Погорелко
  • бег на 60 м, женщины: Диана Гончаренко
  • бег на 60 м с барьерами, женщины: Анна Плотицына
  • прыжки с шестом, женщины: Яна Гладийчук
  • пятиборье, женщины: Юлия Лобан
  • прыжки в длину, мужчины: Даниил Дубина
  • толкание ядра, мужчины: Артем Левченко

Расписание и результаты украинцев на Евро-2025

6 марта

19:20 Прыжки в высоту (мужчины), квалификация: Олег Дорощук, Дмитрий Никитин, Вадим Кравчук - Дорощук и Никитин квалифицировались
19:35 Тройной прыжок (женщины), квалификация: Ольга Корсун, Мария Синей, Анна Красуцкая - все трое не квалифицировались
21:30 Прыжки в длину (мужчины), квалификация: Даниил Дубина
21:48 Бег на 60 м з/б (женщины), первый раунд: Анна Плотицына -  не квалифицировалась

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