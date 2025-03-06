Евро-2025 по легкой атлетике: результаты украинцев

ISPORT.UA следит за результатами наших спортсменов на европейском первенстве.

6 марта в Апелдорне, Нидерланды, стартовал чемпионат Европы по легкой атлетике.

Сборная Украины будет принимать участие в девяти легкоатлетических видах, а всего на ЧЕ отправились 18 спортсменов.

Состав сборной Украины по легкой атлетике на Евро-2025 в помещении

прыжки в высоту, женщины: Ярослава Магучих, Екатерина Табашник, Юлия Чумаченко

прыжки в высоту, мужчины: Олег Дорощук, Дмитрий Никитин, Вадим Кравчук

тройной прыжок, женщины: Ольга Корсун, Мария Синей, Анна Красуцкая

тройной прыжок, мужчины: Владислав Шепелев

бег на 400 м, женщины: Татьяна Мельник

бег на 400 м, мужчины: Александр Погорелко

бег на 60 м, женщины: Диана Гончаренко

бег на 60 м с барьерами, женщины: Анна Плотицына

прыжки с шестом, женщины: Яна Гладийчук

пятиборье, женщины: Юлия Лобан

прыжки в длину, мужчины: Даниил Дубина

толкание ядра, мужчины: Артем Левченко

Расписание и результаты украинцев на Евро-2025

6 марта

19:20 Прыжки в высоту (мужчины), квалификация: Олег Дорощук, Дмитрий Никитин, Вадим Кравчук - Дорощук и Никитин квалифицировались

19:35 Тройной прыжок (женщины), квалификация: Ольга Корсун, Мария Синей, Анна Красуцкая - все трое не квалифицировались

21:30 Прыжки в длину (мужчины), квалификация: Даниил Дубина

21:48 Бег на 60 м з/б (женщины), первый раунд: Анна Плотицына - не квалифицировалась

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