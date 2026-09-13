Олег Дорощук занял четвертое место на Абсолютном чемпионате мира-2026

Украинский прыгун в высоту Олег Дорощук завершил выступление на Абсолютном чемпионате мира-2026 на четвертой позиции.

Дорощук с первой попытки преодолел высоты 2,17 и 2,22 метра, а со второй — 2,26 м. После этого украинец трижды не смог взять планку на отметке 2,30 метра.

По количеству попыток Дорощук уступил Эрику Портильо, который также остановился на высоте 2,26 м.

Высоту 2,30 метра покорили только итальянец Джанмарко Тамбери и американец Джувон Харрисон. Именно они продолжили борьбу за чемпионский титул.

Напомним, 34-летний Джанмарко Тамбери рассказал, что помогает ему оставаться среди лучших спортсменов мира.

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