iSport.ua
Русский Українська
Другие

Олег Дорощук занял четвертое место на Абсолютном чемпионате мира-2026

Украинский прыгун в высоту Олег Дорощук завершил выступление на Абсолютном чемпионате мира-2026 на четвертой позиции.
Вчера, 21:10       Автор: Сергей Носенко
Олег Дорощук / Getty Images
Олег Дорощук / Getty Images

Дорощук с первой попытки преодолел высоты 2,17 и 2,22 метра, а со второй — 2,26 м. После этого украинец трижды не смог взять планку на отметке 2,30 метра.

По количеству попыток Дорощук уступил Эрику Портильо, который также остановился на высоте 2,26 м.

Высоту 2,30 метра покорили только итальянец Джанмарко Тамбери и американец Джувон Харрисон. Именно они продолжили борьбу за чемпионский титул.

Напомним, 34-летний Джанмарко Тамбери рассказал, что помогает ему оставаться среди лучших спортсменов мира.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Олег Дорощук

Статьи по теме

Дорощук поднялся на подиум в финале сезона Бриллиантовой лиги Дорощук поднялся на подиум в финале сезона Бриллиантовой лиги
Пять украинских легкоатлетов квалифицировались на первый абсолютный чемпионат мира Пять украинских легкоатлетов квалифицировались на первый абсолютный чемпионат мира
Украина завершила Евро-2026 по легкой атлетике в шаге от топ-10 медального зачета Украина завершила Евро-2026 по легкой атлетике в шаге от топ-10 медального зачета
Дорощук стал вице-чемпионом Европы Дорощук стал вице-чемпионом Европы

Видео

Украинский нападающий забил в четвертом подряд матче чемпионата Нидерландов
Украинский нападающий забил в четвертом подряд матче чемпионата Нидерландов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: 6-й тур УПЛ, матчи Реала, Тоттенхэма, Боруссии Дортмунд
просмотров
УПЛ: ЛНЗ обыграл Оболонь, матчи Кривбасс - Харьков и Верес - Кудривка перенесены
просмотров
Лига чемпионов: Шахтер сыграл вничью с ПСВ, разгромные победы Баварии и Манчестер Юнайтед, Комо разобрался с Лейпцигом
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" обыграли винницкую Ниву в 1/16 финала Кубка Украины
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:25
Европа23:25
Сассуоло и Ювентус выдали безумную концовку
Футбол22:55
Месси снова возглавил гонку бомбардиров MLS
Автоспорт22:15
Бондарев завершил сезон в Формуле Региональной Европы седьмым
Легкая атлетика21:39
Тамбери установил новый рекорд сезона и выиграл Абсолютный чемпионат мира
Легкая атлетика21:10
Олег Дорощук занял четвертое место на Абсолютном чемпионате мира-2026
Футбол20:40
Манчестер Сити вдесятером одолел МЮ: Холанн забил фантастический гол
Украина20:09
Буковина и Заря не выявили победителя в матче УПЛ
Другие страны19:40
Роналду призвал пожизненно отстранить болельщиков
Европа19:05
У команды Лэмпарда худший старт за более чем 100 лет
Теннис19:00
Сербский тренер цинично отреагировал на разрушение дома семьи Ястремской
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK