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Роналду призвал пожизненно отстранить болельщиков

Криштиану Роналду резко отреагировал на поведение болельщиков во время матча чемпионата Саудовской Аравии между Аль-Тавуном и Аль-Хилялем.
Сегодня, 19:40       Автор: Сергей Носенко
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Во время игры 12 сентября фанаты на трибунах, скандировали имя бывшего футболиста сборной Португалии Диогу Жоты, обращаясь к полузащитнику Аль-Хиляля Рубену Невешу.

Жота, близкий друг Невеша, погиб 3 июля 2025 года в автомобильной аварии в Испании вместе со своим братом Андре Силвой. Невеш был одним из тех, кто нес гроб футболиста на его похоронах.

На видео с матча видно, как Невеш отреагировал на кричалки, указав сначала на свой глаз, а затем на небо.

Роналду поддержал Невеша и призвал руководство лиги наказать болельщиков.

“Лига должна принять меры и наказать такое поведение фанатов. Это уже не футбол, и должны быть границы. Люди, которые ведут себя подобным образом, больше никогда не должны иметь возможности заходить на стадион”, — написал Роналду.

Напомним, полузащитник Кальяри Даниэль Мальдини попал в ДТП.

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