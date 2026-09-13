Роналду призвал пожизненно отстранить болельщиков
Во время игры 12 сентября фанаты на трибунах, скандировали имя бывшего футболиста сборной Португалии Диогу Жоты, обращаясь к полузащитнику Аль-Хиляля Рубену Невешу.
Жота, близкий друг Невеша, погиб 3 июля 2025 года в автомобильной аварии в Испании вместе со своим братом Андре Силвой. Невеш был одним из тех, кто нес гроб футболиста на его похоронах.
На видео с матча видно, как Невеш отреагировал на кричалки, указав сначала на свой глаз, а затем на небо.
Роналду поддержал Невеша и призвал руководство лиги наказать болельщиков.
“Лига должна принять меры и наказать такое поведение фанатов. Это уже не футбол, и должны быть границы. Люди, которые ведут себя подобным образом, больше никогда не должны иметь возможности заходить на стадион”, — написал Роналду.
Напомним, полузащитник Кальяри Даниэль Мальдини попал в ДТП.
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